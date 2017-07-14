Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого велосипеда.

Как отмечают в РРУП, 4 июля на пульт дежурного поступила информация о том, что с территории одного из предприятий похитили велосипед. Вора, вооруженного кусачками, заметила одна из работниц, которая парковала свою машину на автостоянке.

Женщина обратила внимание, что незнакомец пытается угнать велосипед, однако тот сообщил, что просто потерял ключи от замка, поэтому ему придется воспользоваться кусачками.

Правда, эти слова не очень убедили бдительную сотрудницу, которая сфотографировала мужчину, предупредила о ЧП законного владельца велосипеда, а затем сообщила в полицию.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого 10 июля подозреваемого удалось задержать. Мужчина 1979 г.р. на допросах сознался и в других кражах, которые он совершал не только на Тейке и в Пурвциемсе, но и в других районах Риги.

Всего он украл четыре велосипеда, а также автозеркала. К моменту задержания все краденное добро он успел реализовать. В РРУП сообщили, что задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи и употребление наркотиков.