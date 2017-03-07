В понедельник в Рижском порту во время исполнения рабочих обязанностей был пойман сильно пьяный капитан буксира, принадлежащего компании PKL Flote, сообщает LTV.

Капитана буксира задержала полиция Рижского свободного порта, в организме мужчины констатировано более 3 промилле алкоголя. Такое безрассудство могло привести к опасной ситуации в порту.

Центр управления судами утром 6 марта, отслеживая траекторию движения управляемого этим капитаном буксира, сообщил полиции о подозрительных маневрах судна, угрожающих безопасности в порту, пишет Rus.LSM.lv.

Как подчеркнул начальник портовой полиции Валдис Вонс, встав у руля буксира, который призван обеспечивать безопасность крупных судов в порту, капитан, напротив, создал угрозу их безопасности. Движение в акватории интенсивное. "Рядом находился танкер на загрузке. Могла возникнуть и угроза загрязнения окружающей среды", — пояснил Вонс.

Пока дело о правонарушении не рассмотрено Морской администрацией, имя провинившегося не разглашается. Сообщается лишь, что капитан — человек немолодой и опытный.

Случай это не уникальный — отмечается, что капитанов в состоянии подпития ловят в Рижском порту в среднем пару раз в год.