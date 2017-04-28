По статистике полиции, в последние пять лет в Рижском регионе ежедневно обворовывают в среднем пять квартир и домов, сообщает Госполиция.

Воры обычно проникают в чужое жилище в то время, когда хозяева находятся на работе или в отъезде. С приближением праздничных дней полиция призывает жителей внимательнее относиться к безопасности своего жилья.

Четверть краж происходит в домах и квартирах, которые не заперты, и такие воры обычно орудуют по ночам, проверяя чужие двери. Также многие воры часто проникают в чужой дом через открытое окно или дверь лоджии, обычно в квартиры на первом этаже.

Перед совершением кражи злоумышленники обычно наблюдают за домом или квартирой, поэтому вечерами важно закрывать шторы или жалюзи, особенно это касается частных домов.

В дома, где есть крупные собаки, воры, как правило, не лезут.