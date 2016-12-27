Рижская муниципальная полиция задержала 32-летнего мужчину за нападение на контролера в рижском общественном транспорте, сообщает агентство LETA.

Инцидент случился в троллейбусе №19. Один из контролеров вошел в троллейбус, но его сразу попытались вытолкать наружу. Контролер подвергся внезапному нападению со стороны одного пассажира, который старался как можно быстрее покинуть троллейбус: он ехал "зайцем".

Сбежать безбилетнику не удалось, поэтому тот начал руками и ногами бить контролера. Находившиеся поблизости полицейские сразу задержали агрессивного пассажира, а контролер сообщил о произошедшем в Госполицию.

Контролер и безбилетник были доставлены в отделение Госполиции.