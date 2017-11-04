В ночь на субботу в Саулкрасты неподалеку от Кишупе инспектор Государственной службы окружающей среды задержал браконьеров., которые пытались ловить лососей при помощи гарпунов. Об этом сообщает LETA.

Инспектор вместе с добровольцами в пятницу вечером вел скрытное наблюдение за Кишупе и заметил троих мужчин, который направились к железнодорожному мосту. После того, как выяснилось, что у мужчин с собой были гарпуны, инспектор принял решение задержать их.

Браконьеры бросили гарпуны и попытались скрыться, однако двоих из них при помощи добровольцев удалось задержать.

В отношении одного из мужчин был оформлен протокол об административном нарушении. Второй успел выбросить гарпун. За подобные нарушения кодекс административных нарушений предусматривает штраф в размере от 280 до 700 евро.