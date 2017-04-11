В школьника бросили бутылку с горючей жидкостью: на нем загорелась куртка

cc Foto: Jamie Street Как сообщает пресс-служба Курземского регионального управления полиции (КРУП), в минувший понедельник в Вирге (край Приекулес) был задержан мужчина, который из окна многоэтажного дома бросил в 14-летнего подростка бутылку с зажигательной смесью. В результате на школьнике загорелась куртка. К счастью, у потерпевшего не констатировали телесных повреждений. Хулигана задержали и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время в его отношении начат уголовный процесс.

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