В Швеции раскрыта сеть педофилов, в которую входили подозреваемые в возрасте 50—67 лет. Как отмечают шведские СМИ, следствие предполагает, что руководил тайным сообществом 58-летний швед, который был осужден за попытку совращения 12-летнего мaльчика в одном из отелей в Лулео, а также получил срок за сексуальную эксплуатацию детей из неблагополучных семей в Латвии.

Как отмечают в полиции, сеть удалось раскрыть благодаря контактам главного подозреваемого. На данный момент под арестом находятся восемь мужчин. Полиция выявила причастных к педофилии и начала прослушивать их телефонные разговоры. По неофициальным данным, многие из них обсуждали пытки, возможное похищение детей и даже их возможное убийство.

Следствие продолжается, не исключается, что расследование ограничится только Швецией, поскольку, как показал предыдущий уголовный процесс, у главного подозреваемого была собрана "коллекция" видео из 87 стран мира, а в архиве хранилось около 18 000 записей с детской порнографией.

Кто еще был задержан

Мужчина 53 лет, проживавший в Ханинге. Подозревается в распространении и хранении детской порнографии. Ранее не имел судимостей.

Мужчина 58 лет, проживавший в Стокгольме. Подозревается в распространении и хранении детской порнографии. Ранее не имел судимостей.

Мужчина 53 лет, проживавший в Фарсте. Подозревается в изнасиловании ребенка, распространении и хранении детской порнографии, сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего.

Мужчина 67 лет, пенсионер из Стокгольма. Был осужден за нападение на мальчика в 1971 году,а затем получил срок за кражу в универмаге. Также подозревался в мошенничестве.