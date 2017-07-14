В пятницу, 14 июля, в полдень Юрмальская муниципальная полиция получила звонок от свидетельницы, которая сообщила о двух детях, находившихся без сопровождения взрослых на железнодорожной станции Слока, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Примерно в 12 часов полицейские прибыли на место и обнаружили на станции Слока сестру и брата, девочке - семь лет, мальчику - четыре года. Поначалу дети не смогли пояснить полицейским, где они живут. Только по фамилии удалось узнать, что они проживают в социальном доме в Слоке.

Семья, в которой живут дети, уже раньше попадала в поле зрения Сиротского суда. Полиция связалась с матерью детей, которая пришла за ними и рассказала, что оставила детей ночевать у подруги. Скорее всего, утром дети от нее просто сбежали.

Полиция констатировала, что на лице одного из детей были синяки. Детей также осмотрели медики. После осмотра жилья семьи было решено отправить детей в кризисный центр.

Юрмальская муниципальная полиция благодарит сообщившую о детях женщину и призывает всех не оставаться равнодушными.