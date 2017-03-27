В социальном доме на ул. Кулдигас в Лиепае один из обитателей до смерти избил щенка. Ветеринары пытались спасти животное, однако собака умерла. Защитники животных намерены идти до конца и сделать все, чтобы живодер был наказан в уголовном порядке.

Как отмечает "Курземес вардс", в минувший четверг дежурная по социальному дому услышала громкие крики собаки, о чем сразу же сообщила работникам приюта Lauvas sirds: у избитого щенка из носа и пасти шла кровь.

"Она было очень сильно избита. В тот момент она еще дышала и кричала. Но голову уже не поднимала", — рассказал работник приюта Андрис Толс, который отвез щенка к ветеринару.

Владелец избитой до смерти собаки известен. Сам он свою вину в содеянном не отрицает. Полиция тем временем пока воздерживается от комментариев. Известно, что в настоящее время начат уголовный процесс по факту жестокого обращения с животным.