В воскресенье ночью в ходе патрулирования Старой Риги сотрудники полиции получили информацию о драке возле бара. Прибывшим на место стражам порядка охранник бара рассказал, что к нему подошел агрессивно настроенный мужчина и ударил кулаком по лицу.

В ходе проверки личных данных выяснилось, что нападавший является гражданином Мексики. Буяна задержали и посадили в служебную машину. В момент задержания к полицейским подошла молодая женщина, которая находилась в явном алкогольном опьянении. Она пояснила, что является подругой задержанного мужчины. Девушка вела себя неадекватно - громко кричала, дергала полицейских за форму и толкалась. На замечания она не реагировала, поэтому на место был вызван второй экипаж. Так как девушка отказалась проходить тест на алкоголь на месте, ее задержали и доставили для проведения этой процедуры в Центр наркологии и психиатрии.

Мужчину отвезли в дежурную часть. В его крови было констатировано 1,71 промилле. На мексиканца и его подругу составлены административные протоколы. Мужчине придется заплатить штраф в размере 100 евро, женщине - 70 евро.