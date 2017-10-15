В субботу в ДТП в Латвии пострадали 17 человек

LETA |





Foto: F64 Вчера в автоавариях на дорогах Латвии пострадало 17 человек, сообщила Госполиция. Зарегистрировано 93 автоаварии, в том числе 12 с пострадавшими. Задержано 18 пьяных водителей. За нарушения правил дорожного движения оформлен 531 протокол, в том числе 167 за превышение скорости.

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