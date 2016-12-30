В Лиепае специалисты Строительного управления и работники Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы (VUGD) обнаружили в торговом центре Ostmala трещины в стенах, при этом магазин для посетителей оставался открытым.

Как сообщил порталу Delfi пресс-секретарь Строуправления Айгарс Шталс, инспекция проходила после того, как в инспекцию и VUGD поступила соответствующая просьба. На стенах магазина были констатированы трещины, но их характер не свидетельствует о конструктивной устойчивости здания.

По информации портала irliepaja.lv, в лиепайском ТЦ Ostmala, расположенном по адресу площадь Залес 8, 30 декабря несколько раз срабатывала противопожарная сигнализация проходила эвакуация посетителей.

Представители Строуправления и пожарно-спасательной службы рекомендовали немедленно провести детальное техническое обследование ТЦ Ostmala, а также противопожарной защиты, систем тушения, дымоотвода и техническую проверку систем оповещения.

Представители Государственного строительного контрольного бюро в первые дни января приедут в Лиепаю, чтобы провести свои проверки, информирует Шталс.