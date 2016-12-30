Утром 30 декабря в рижском торговом центре Panorama Plaza (ул.Лиелирбес, 17) прозвучала информация, что здание находится в экстремальной ситуации и необходимо, сохраняя спокойствие, его покинуть.

Инцидент случился около 10 часов утра. Об эвакуация посетителей из ТЦ Panorama Plaza в DELFI Aculiecinieks сообщил очевидец событий Томас.

"Ситуация не из приятных, зная, что в одном из жилых зданий, примыкающих к торговому центру, находились моя жена и дети", — сообщил Томас. По его словам, в этом торговом центре пожарная сирена на лестничных пролетах звучит вот уже какой месяц.

Ни Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба (VUGD), ни Госполиция 30 декабря вызовов по адресу улица Лиелирбес 17 не получали. Представительница VUGD Инта Шабоха отметила, что за последние полгода вызов из Panorama Plaza был получен всего один раз, 5 декабря. Прибывшие тогда на место событий пожарные пришли к выводу, что это был ложный вызов: ошибочно сработала система безопасности.

Предприятие Hausmaster, обслуживающее здание Panorama Plaza, объясняет, что утром 30 декабря в здании звучала сигнализация открытой тревоги, а причина этого находилась в одной из кухонь в офисном здании: арендатор некорректно эксплуатировал кухонную технику.

"В любом офисном здании для комфорта сотрудников внутри помещения необходима кухня. Именно там наиболее часто и возникает ситуация, которая приводит к срабатыванию сигнала пожарной тревоги", — сказала представительница Hausmaster Дагния Дижбите-Сваринска. Детекторы дыма фиксируют любое отклонение от нормы, в том числе и в подсобных помещениях, а также возникновение открытого пламени, пояснила она.

После сигнала тревоги дежурный проверил помещения и убедился, что ни зданию, ни людям ничего не угрожает. После чего эвакуированные офисные сотрудники вернулись на свои рабочие места.

"Эвакуация тревоги в здании бюро и торговых помещений на улице Лиелирбес не относятся к жилым зданиям на улице Лиелирбес 11 и 13, где установлена отдельная система пожарной безопасности", — отметила Дижбите-Сваринска.

В целом в Panorama Plaza установлены системы открытой тревоги и оповещения, дымоудаления, тушения, в том числе спринклерная система, информирует Hausmaster. Каждый год в здании ТЦ на улице Лиелирбес 17 также проводятся учения пожарных.