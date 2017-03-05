"4 марта после обеда сотрудники BOR, реализуя задачи по охране объектов, заметили дрон, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы. Оператор оказался гражданином Латвии, который управлял устройством с дистанционным управлением в компании двух женщин с российским гражданством", — говорится в сообщении ведомства.
По данным BOR, составлен протокол о передаче задержанного гражданина Латвии полиции. Также о происшествии проинформировано Агентство внутренней безопасности страны. Информации о том, задержаны ли гражданки России, нет.