Примерно в три часа ночи 7 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Вецмилгравис, где происходил семейный конфликт, сообщает Riga.lv.

Вызвавшая полицию женщина указала на супруга, который пришел домой пьяным и устроил дебош. Во время разговора с полицией владелец квартиры пообещал, что уйдет и даст жене и десятилетней дочери отдохнуть, что в присутствии полицейских и сделал.

Однако через час пьяный мужчина вернулся домой, поэтому женщина снова вызвала полицию. Мужчину отвезли в приют. Принимая во внимание, что в ночное время у ребенка имелись неблагоприятные условия, которые мать обещала исправить, как только муж уйдет, полицейские днем решили убедиться, что ситуация улучшилась.

Около 18.00 полицейским открыл дверь квартиры пьяный отец десятилетней девочки. В комнатах было накурено, на столе стояла открытая бутылка с алкоголем. Мужчина рассказал, что после того, как проспался в приюте, он пошел на работу, но когда вернулся домой, застал жену в постели с другим мужчиной и выгнал обоих из квартиры. На вопрос о месте нахождения девочки ответил, что за дочкой присматривает соседка.

Полицейские созвонились с матерью ребенка, которая сообщила, что скоро вместе с дочерью вернется домой. У сотрудников РМП появилось подозрение, что женщина нетрезвая. Через некоторое время мать с девочкой были дома. Проверка на алкоголь обоих родителей показала 3,57 промилле у матери и 2,7 промилле — у отца. Девочку отвезли в кризисный центр.

Отец этого ребенка неоднократно попадал в поле зрения полиции — за курение на детской площадке, семейные конфликты и ссоры с соседями, драки и другие нарушения.

Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.