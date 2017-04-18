30 апреля добровольцы волонтерской организации Bezvests.lv планируют поисковое мероприятие в Юрмале, где попытаются найти останки пропавшей почти год назад пенсионерки Марины Голдфелде.

"Всех желающих помочь в поисках, просим присоединиться. По предварительной информации, сбор для поисков в Меллужи планируется 30 апреля в 10.00. Точное место сбора сообщим позже", — пояснили в организации.

Напомним, пенсионерка возвращалась после прогулки в Юрмале в Ригу, пешком шла от Меллужи до Дубулты, чтобы затем сесть в электричку до Риги. Но до дома она так и не добралась, ни в тот день, ни позднее.

Пропавшую по дороге из Меллужи в Ригу женщину уже искали в течение месяца после пропажи, особенно активно помогал в поисках юрмальский доброволец Антон В., который на велосипеде и пешком несколько раз проехал по предполагаемому маршруту Марины, проверены и ближайшие окрестности.

Пропавшую Голдфелде тогда так и не нашли, но благодаря усилиям добровольцев, в ходе поисков были найдены останки другой — неизвестной — женщины, пролежавшие в Юрмальском лесу почти 3 года.