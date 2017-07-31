Государственная полиция задержала в Юрмале мужчину, который в течение дня совершил как минимум четыре ограбления людей, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу полиции.

29 июля Юрмалький участок полиции получил информацию, что в районе станции Яундубулты совершено ограбление. Во время грабежа мужчина угрожал ножом женщине примерно 60-ти лет.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и сразу начали поиски. Исследовав окрестности станции, один из полицейских заметил мужчину, который соответствовал описанию. Мужчина сначала пытался убежать, а когда это не удалось, стал оказывать сопротивление. Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего позодреваемый был задержан. Им оказался мужчина 1994 г.р., ранее он несколько раз попадал в поле зрение полиции за грабежи.

29 июля в Юрмальский участок полиции обратились еще трое пострадавших от грабежа. Одному из них угрожали ножом, другому грозили физической рассправой, а против третьего лица была применена физическая сила. Во всех случаях у пострадавших забирались только деньги. Всего начаты три уголовных процесса по факту грабежа и один уголовный процесс о попытке грабежа.

Есть подозрение, что задержанный мужчина мог совершать грабежи не только в Юрмале, но и в других городах. Госполиция призывает отозваться людей, которые пострадали от нападений изображенного на фото мужчины, позвонив по телефонам 67075147, 67075111, 110 или обратившись в ближайший участок полиции.