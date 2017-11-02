Сотрудники Юрмальской полиции на основании оперативной информации задержали на вокзале в Слоке наркоманов и наркодилеров. Об этом сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции.

Задержание проводилось 1 ноября на вокзале в Слоке. При проверке территории станции изначально были задержаны двое мужчин, находящихся в состоянии наркотического опьянения. У одного в кармане нашли три пакетика с белым порошкообразным веществом неизвестного содержания, у второго — 8 таких пакетиков.

В тот же день в Юрмале задержали женщин, торговавших порошкообразным веществом. Все пакетики направлены на экспертизу. В рамках начатых уголовных процессов задержаны мужчины 1980, 1988 г.р., а также женщины 1970 и 1974 г.р. Трое из них ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.