Сотрудники Юрмальского участка полиции в течение недели задержали наркоторговец, у которых при проверке обнаружили героин и карфентанил (опиоидный анальгетик).

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, на днях в распоряжение юрмальской полиции поступила информация о том, что 37-летний местный житель, ранее судимый за реализацию наркотиков, снова взялся за старое , торгуя наркотическими веществами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 5 января подозреваемого задержали в Каугури. При проверке у него конфисковали 2 грамма карфентанила и героина.

Также полиция узнала, что наркотики были приобретены у 45-летнего мужчины, а тот их купил у 28-летнего наркодилера. В тот же день в Слоке были задержаны остальные подозреваемые, также ранее судимые за оборот наркотиков.

В автомобиле подозреваемого нашли еще 59 граммов героина. Следствие продолжается.