За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 ДТП, пострадали 18 человек, а в ДТП в Земгале один человек погиб, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Девять человек пострадали в ДТП в Риге и ее окрестностях, четыре — в Курземе, три — в Видземе, по одному — в Латгале и Земгале. Четверо пострадавших, в том числе три в Риге — пешеходы.

За минувшие сутки полиция задержала 19 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: шестерых — в Риге, пятерых — в Видземе, четырех — в Курземе, трех — в Земгале и одного — в Латгале.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 203 протокола. В Риге за это нарушение оштрафовано 46, в Видземе — 61, в Земгале — 64, в Курземе — 29, в Латгале — 25 автоводителей.

Всего за минувшие сутки полиция составила 512 протоколов о нарушении правил дорожного движения, около трети из них — в Риге и ее окрестностях.