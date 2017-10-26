По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), в начале октября был получен сигнал из Зиепниеккалнса, где в одном из садовых домиков нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. О преступлении стражам порядка сообщила спутница жизни убитого.

В ходе предварительного следствия полиция установила, что накануне проходило алкогольное застолье. Между двумя приятелями вспыхнула ссора, переросшая в драку. Избитый мужчина, получивший тяжелые травмы, решил вернуться домой, не сообщив о ЧП в полицию. Подруга, видя его состояние, предложила вызвать "скорую", но пострадавший отказался. Спустя два дня он скончался.

Экспертиза установила, что мужчина умер в результате нанесенных ему травм. По делу начали уголовный процесс. Вскоре сотрудник Земгальского участка полиции РРУП при содействии коллег из Криминальной полиции задержали 29-летнего подозреваемого. Известно, что ранее он попадал в поле зрения полиции за употребление и хранение наркотиков, а также кражи.

Следствие продолжается, задержанный оставлен под арестом.