Ивана Берладина, тело которого спустя 10 дней поисков нашли в лесу под Дубени, похоронят 14 июля в Лиепае, на Тосмарском кладбище, всего в 5 минутах ходьбы от дома на ул. Павилостас, где он раньше жил. По предварительным данным, похороны состоятся в 15.00.

В минувшую среду в Свято-Никольском морском соборе Лиепаи прошел молебен в память о Ване. Весь день храм был открыт для всех, кто хотел поставить в память о мальчике свечу и помолиться.

Напомним, Иван пропал 1 июля, однако мать сообщила в полицию об исчезновении сына только 2 июля. На поиски ребенка, которые длились 10 дней, были брошены полиция, спасатели, военнослужащие. Ваню помогали искать тысячи добровольцев.

Тело Вани обнаружили в лесу под Дубени (Гробиньский край) вечером 11 июля. Причины его смерти должна установить экспертиза.