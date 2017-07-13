В минувшую среду в Свято-Никольском морском соборе Лиепаи прошел молебен в память о Ване. Весь день храм был открыт для всех, кто хотел поставить в память о мальчике свечу и помолиться.
Напомним, Иван пропал 1 июля, однако мать сообщила в полицию об исчезновении сына только 2 июля. На поиски ребенка, которые длились 10 дней, были брошены полиция, спасатели, военнослужащие. Ваню помогали искать тысячи добровольцев.
Тело Вани обнаружили в лесу под Дубени (Гробиньский край) вечером 11 июля. Причины его смерти должна установить экспертиза.