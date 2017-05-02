По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), в ночь на 30 апреля на пульт дежурного поступила информация о том, что во внутреннем дворе одного из домов по ул. А. Чака шумит молодежь, которая мешает жителям спать.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка констатировали, что молодежь находится в состоянии алкогольного опьянения. Парни пояснили, что веселятся в расположенной по соседству бане. Проверка показала, что половина их компании — несовершеннолетние, а один из них настолько пьян, что заснул в бане.

Как отмечают в РМП, на вечеринке оказалось 33 подростка, десять из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Двоих пришлось госпитализировать, на остальных составлены административные протоколы. Самой юной участнице застолья оказалось всего 12 лет.

Все подростки в возрасте до 16 лет были переданы родителям. Принимая во внимание число жалоб на баню, где проходила вечеринка, РМП решила взять это заведение под усиленный контроль.