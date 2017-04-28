В среду, 26 апреля, сотрудники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис, где некому мужчине не понравились шумные ремонтные работы, и он заявился к соседу с топором.

Мужчина, вызвавший полицию, рассказал, что купил жилье десять лет назад и вот наконец решил его отремонтировать. Получив разрешение на проведение работ в рабочие дни и в определенные часы, мужчина вместе с помощниками приступил к ремонту.

Однако работы пришлось приостановить, так как домой к нему заявился недовольный сосед. В руках он держал топор и угрожал расправой, если шум не прекратится. Владелец недвижимости пояснил, что работает в строго определенные часы и готов выслушать просьбы соседей перенести самые шумные работы на другое время. Однако так как в данном случае была угроза жизни и здоровью, он решил обратиться в полицию.

Несмотря на то что ремонтные работы проводились в рабочие дни и часы, когда большая часть жильцов дома находится на работе или в учебных заведениях, соседа шум и грохот сильно разозлили. Стражам порядка он пояснил, что утром присматривает за маленьким ребенком. Полицейские объяснили буяну, что подобные вопросы нужно решать путем переговоров, а не угроз.

В итоге оба соседа договорились, что самые шумные работы будут проводиться во второй половине дня. В то же время заявитель отметил, что в случае необходимости он повторно обратится с заявлением в полицию.