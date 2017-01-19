В минувший вторник сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Вецмилгравис, где некий мужчина жаловался на шум из квартиры этажом выше.

Прибывшим на место происшествия полицейским заявитель пояснил, что у соседей сверху шумит ребенок и слышен топот. Пока работники РМП были по указанному адресу, никакого шума не было констатировано.

Чтобы разобраться в ситуации, полицейские поднялись этажом выше. Дверь им открыл 14-летний подросток, одна его нога была в гипсе. Школьник пояснил, что просто смотрит телевизор, а шум может быть из-за того, что он перемещается по квартире. Также стражам порядка пояснили, что конфликт между соседями длится уже давно, но ни одна из сторон не идет на уступки.

Спустя полчаса на пульт дежурного с этого же адреса поступил еще один вызов. Однако, как выяснилось, соседу вновь не нравился шум сверху. Ему пояснили, что никакого нарушения в действиях подростка нет и призвали к сдержанности.