В ночь на 11 января в Вецмилгрависе был избит посетитель бара. Как отмечают в Рижском региональном управлении полиции (РРУП), особую жестокость в ходе расправы проявили женщины. После избиения компания похитила у своей жертвы деньги, банковские карточки и мобильный телефон Samsung.

Как отмечают в РРУП, конфликт с распивающим алкоголь посетителем и компанией начался еще в баре. Когда же мужчина покинул питейное заведение, незнакомцы проследовали за ним на улицу, а затем напали. Когда пострадавший упал на землю, четверка спешно удалилась, но затем вернулась и опустошила его карманы.

Едва придя в себя, потерпевший сообщил о нападении в полицию. Пострадавшего доставили в больницу и начали уголовный процесс, в рамках которого 23 января задержали всех подозреваемых: женщин 1982 и 1981 г.р., а также мужчин 1971 и 1980 г.р. Один из них ранее судим за кражи, а одна из женщин привлекалась к ответственности за нелегальный оборот наркотиков.

Задержание проводилось на основании анализа данных камер видеонаблюдения с места происшествия. Следствие по делу продолжается.