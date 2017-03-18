Поздним вечером 16 марта в одно из кафе в Вецмилгрависе зашел пьяный посетитель, у которого при себе оказалось оружие. О ЧП были проинформированы сотрудники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, сотрудница кафе рассказала, что хулиган спрятал оружие в кобуру и направился в соседний игровой зал. Работники РМП проинформировали о происшествии своих коллег из Госполиции. Когда стражи порядка зашли в зал, администратор пояснила, что интересующий их мужчина зашел в туалет.

Полицейские отправились следом и, открыв дверь в туалет, увидели, что мужчина извлек пистолет из кобуры. После этого работники муниципальной полиции выбили оружие из его рук и надели наручники. Задержанный так и не смог объяснить, что он собирался делать в игровом зале с оружием. Для дальнейших следственных действий он передан Госполиции.