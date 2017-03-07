В минувший понедельник сотрудники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Вецмилгравис, где мужчина заметил, как соседка закапывает под окнами многоэтажки труп собаки.

На место происшествия прибыли полицейские и работники кладбища для животных Citi medību lauki, которые откопали животное и отвезли на кладбище. Хозяйка собаки пояснила полиции, что у нее умерла собака, поэтому она попросила соседа ее похоронить возле дома. Однако, согласно правилам, хоронить животных возле жилищ в городской черте запрещено.

Материалы дела направлены на рассмотрение Продовольственно-ветеринарной службы. За это нарушение владелице собаке может грозить штраф в размере от 7 до 210 евро.

РМП напоминает, что похоронить умершего домашнего любимца можно лишь на зарегистрированном кладбище для животных, также мертвого питомца можно оставить в ветеринарной клинике для кремирования или утилизации.