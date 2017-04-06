В Великобритании начался процесс над 25-летним латвийцем Вадимом Р., который обвиняется в нападении на сотрудницу отеля Sheraton Skyline в западном Лондоне. По данным полиции, 30-летнюю Пардипу Каур убили в октябре 2016 года, когда она шла на работу: преступник подверг жертву сексуальному насилию, убил, а затем спрятал мешок с телом в лесу недалеко от автострады по дороге в аэропорт Хитроу.

Как отмечает британское издание Mail Online, труп Пардипы нашли спустя неделю в ходе широкомасштабных поисков. Судя по следам на теле, она отчаянно боролась за свою жизнь и оказывала насильнику сопротивление. Вероятно, ее крики о помощи были заглушены шумом на шоссе.

На суде было указано, что место, где произошло преступление, пользуется дурной славой: там постоянно собираются наркоманы, алкоголики и преступные элементы. Вероятно, женщина оказалась там в роковой час. В последний раз городские камеры видеонаблюдения зафиксировали Пардипу Каур 17 октября, около 06.35, когда она подходила к автоэстакаде. Там же был замечен и некий мужчина, которым, по предположению следствия, и оказался латвиец Вадим Р.

По данным издания, спустя 25 минут этот же человек зафиксирован в тот момент, когда он тащил тело в сторону леса.

В суде сообщили, что Пардипа вместе с супругом приехали из Индии в Великобританию на заработки в 2011 году. Большую часть средств они отправляли домой, где бабушка и дедушка воспитывали их 5-летнюю дочь.

Сам Вадим Р. все предъявленную ему обвинения отрицает.