В Великобритании предотвращено заказное убийство латвийского должностного лица, которое планировала гастарбайтерша из Латвии. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Уголовного розыска Янис Лаздиньш и руководитель Отдела по раскрытию убийств и розыску пропавших без вести лиц Роман Яшин.

В начале января Госполиция получила информацию о том, что в Великобритании планируется убийство госчиновника. Также следствие установило, что убийство заказала жительница Латвии 1983 г.р., работающая на одном из заводов в Англии.

За убийство заказчица обещала киллеру 1200 евро. Также оговаривалось, что преступление будет совершено возле работы жертвы. Мотивы преступления не связаны с должностными полномочиями чиновника, главная версия — личная неприязнь. По словам полиции, заказчица и должностное лицо были знакомы.

Место работы должностного лица, которого собирались убить, не разглашается. Известно, что он не занимал высокий пост в своем ведомстве. Примечательно, что ранее жертва также не получала никаких угроз в свой адрес.

К моменту задержания заказчица так и не смогла найти киллера. На данный момент решается вопрос об ее экстрадиции в Латвию.