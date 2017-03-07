В минувший понедельник стали известны причины смерти гражданина Латвии Константина Я. (1980 г.р.), тело которого было обнаружено 25 апреля 2016 года в его квартире в Уотфорде.

Как отмечает Watford Observer, на заседании суда коронер заявил, что причиной смерти является постуральная асфиксия из-за острой алкогольной интоксикации, вызванной хронической алкогольной зависимостью.

Константина нашли лежащим на кровати лицом вниз в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину пытались реанимировать, но безрезультатно.

Давая показания на суде, сотрудник местной полиции сержант Сиггери отметил, что в доме он обнаружил огромное количество пустых водочных бутылок.

За неделю до своей смерти к Константину приезжала "скорая": он не мог подняться с кровати и жаловался на боли в желудке. Чтобы попасть в дом, полиции пришлось выламывать двери.