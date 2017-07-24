Великобритания: юноша из Латвии устроил дебош в полицейском участке

Foto: Shutterstock В Бернли (Ланкашир, Великобритания) задержан 18-летний латвиец, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, непристойно вел себя на вокзале. Как отмечает Burnley Express, затем он отказался оплатить проезд в такси, за что и был сдан водителем стражам порядка. Парень продолжал буянить и в участке, поэтому его отправили протрезветь в камеру.

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