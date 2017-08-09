Велосипедистка врезалась в столб, пытаясь написать SMS с мобильного телефона

Foto: Shutterstock По информации пресс-центра Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), в минувший вторник в больницу с травмой головы попала 16-летняя велосипедистка, которая пыталась на ходу написать сообщение и не заметила столб. Точное место происшествия в СНМП не сказали, отметив лишь, что это произошло в Курземском регионе. Также вчера травму головы получил и 24-летний велосипедист в Земгале: мужчина ехал по тоннелю и не заметил металлическую конструкцию. Пострадавший госпитализирован.

2 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.