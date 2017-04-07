Количество краж велосипедов в последние три года уменьшается (в 2015 году за первые три месяца было зарегистрировано 180 краж, в 2016 году — 164), но полиция призывает помнить о безопасности велосипеда.
Как свидетельствует опыт, велосипеды крадут, если они оставлены в подъезде или помещениях общего пользования, не пристегнуты или пристегнуты некачественным замком.
Велосипед следует пристегивать к штативу колесом и рамой, штатив должен быть массивным и правильно укрепленным, а самый надежный замок — U-образный металлический, напоминает полиция.