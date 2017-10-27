ВС обосновал свое решение тем, что право доступа к системе электронного декларирования (СЭД) СГД имеют авторизованные пользователи, заключившие договор с СГД. Если же лицо сознательно обходит цикл проверки, то оно намерено использовать ресурсы системы в целях, для которых они не предназначены.

В связи с этим суд отметил, что Пойканс вошел в СЭД, обойдя проверку системы, чтобы незаконным способом получить информацию, содержащую коммерческую тайну — например, банковские данные лиц, их адреса, виды доходов и суммы. Решение ВС обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) отменил приговор по уголовному делу Пойканса о разглашении данных из системы электронного декларирования СГД в части, по которой он признан виновным и приговорен к 100 часам принудительных работ.

ВС пояснил, что в приговоре суда апелляционной инстанции не содержится описания преступного деяния, которое является существенной составной частью судебного постановления.

Рижский окружной суд в 2015 году признал сотрудника Латвийского университета Пойканса виновным по уголовному делу об утечке данных из системы электронного декларирования СГД. Нео был приговорен к 100 часам принудительных работ. Ранее суд первой инстанции оправдал Пойканса, и прокуратура подала по делу протест.

Нео в 2009 году, обнаружив недочеты в системе электронного декларирования, незаконно скачивал из нее данные, содержащие коммерческую тайну, а также декларации должностных лиц с информацией об их доходах.