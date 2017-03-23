В среду днем, 22 марта, сотрудники Бюро по контролю и координации дорожного движения Государственной полиции остановили автомобиль Land Rover, который двигался по Улманя гатве в сторону Риги c большим превышением скорости. Внедорожник пронесся мимо нетрафарированной полицейской машины со скоростью 154 км/ч.





Максимально допустимая скорость на данном участке составляет 90 км/ч. За рулем автомобиля находилась девушка 1997 г.р. На нарушительницу составлен административный протокол, наложен штраф в размере 400 евро и изъяты на 6 месяцев права.





"Подобное поведение на дороге свидетельствует о том, что водитель абсолютно не считается с другими участниками дорожного движения, так как, превышая скорость на 60 км/ч, подвергает опасности не только себя, но и других", - отметил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис.





По его словам, патрулирование улиц на нетрафарированных полицейских машинах - очень эффективный метод борьбы с агрессивными и спешащими водителями. "Уже в мае Государственная полиция получит в свое распоряжение 40 новых нетрафарированных машин, что позволит нам максимально эффективно бороться с агрессивными водителями и нарушителями скоростного режима", - отметил Крапсис.