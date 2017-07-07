В ночь на 7 июля в центре Риги, недалеко от Милды патруль Рижской муниципальной полиции заметил сидящего на скамейке мужчину, который распивал пиво. Стражи порядка подошли к незнакомцу и напомнили, что в общественных местах употреблять спиртное запрещено. Мужчина извинился и выбросил бутылку в ближайшую урну.

Однако, едва полицейские стали удаляться, незнакомец выхватил огромный нож и с криками стал двигаться в их направлении. Чтобы нейтрализовать хулигана, полиция применила тазер. Но на нападавшем оказалось много одежды, поэтому разряды тока не подействовали. На помощь коллегам прибыл второй экипаж РМП: полицейским удалось немного отвлечь внимание хулигана, и в этот момент у него из рук стеком выбили нож.

Во время задержания мужчина выкрикивал ругательства в адрес полиции. Когда же сотрудники РМП попытались заломить левую руку нападавшего назад, она странно согнулась. Оказалось, что это протез.48-летнего мужчину задержали и передали Госполиции, в его отношении начат уголовный процесс.