В минувшую субботу сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) поймали мужчину, который совершил очередную кражу, сообщили в РМП.

Экипаж полиции выехал на ул. Масавас по вызову некоего жителя, сообщившего о нескольких нарушениях ПДД. Прибыв на место, сотрудники РМП услышали крик работницы магазина "Держите вора!" и заметили убегающего с двумя двухлитровыми бутылками пива "Rubenis" мужчину.

Один полицейский бросился вдогонку за вором, а второй поехал следом на автомобиле. Вор выбросил бутылки с пивом, чтобы бежать налегке, но ехавший на машине полицейский вскоре его настиг.

Как выяснилось, мужчина был объявлен в розыск за несколько других краж. Вора передали Госполиции.