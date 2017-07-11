ВИДЕО: Прохожие помогли спасти мужчину, который хотел спрыгнуть с Вантового моста

В понедельник, 10 июля, в десять часов вечера в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что некий мужчина собирается спрыгнуть с Вантового моста. Пока она разговаривала с полицейскими, рядом с мужчиной остановилась велосипедистка. До приезда полиции она пыталась отговорить мужчину от задуманного и на всякий случай держала его.