К счастью, неподалеку оказался экипаж Зиемельского участка Государственной полиции. Полицейские незамедлительно отреагировали на вызов. Подключился также центр видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции.
Увидев людей в форме, мужчина попытался перелезть через ограду и спрыгнуть вниз. Однако вовремя подоспевшие полицейские перетащили его обратно на тротуар. "Скорая" доставила мужчину 1985 г.р. в больницу. Он был пьян. Причины, толкнувшие его на столь отчаянный шаг, пока неизвестны.
Полиция выражает благодарность неравнодушным прохожим, благодаря которым удалось спасти жизнь человека.