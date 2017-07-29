Госполиция проверила опубликованное в интернете видео: на кадрах запечатлены одетые в черное мужчины, которые в Елгаве, возможно, похищают другого мужчину. Выяснилось, что произошедшее, по всей видимости, является инсценировкой при праздновании мальчишника.

Как сообщают в Госполиции, в пятницу, 28 июля, в соцсетях было размещено видео, на котором видно, что одетые в черную одежду и маски мужчины в Елгаве на улице Паста вытаскивают другого мужчину из автомобиля и как будто похищают его, затаскивая в микроавтобус.

Управление Госполиции Земгальского региона уже в пятницу выяснило личность потенциальной жертвы похищения. Полиции стало известно, что на этот день у него с друзьями был запланирован мальчишник, следовательно предполагаемое похищение, скорее всего, было инсценировкой.

Правоохранители попытаются получить дополнительную информацию о происшествии, чтобы выяснить, не было ли в данном случае признаков правонарушения.