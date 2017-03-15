В ночь на среду в центре Риги на улице Кр.Барона несколько молодых людей попытались разгромить трамвай 6-го маршрута. Полиция самоуправления опубликовала запись инцидента.

Патрульный экипаж полиции догнал всех пятерых хулиганов на бульваре Райня. Увидев сотрудников полиции, молодые люди бросились бежать в разные стороны. Один из них оказался в тупике и оказал сопротивление при задержании, пытаясь нанести полицейскому удар локтем в голову. В итоге он был задержан. Выяснилось, что молодой человек находился в розыске.

Сотрудникам полиции удалось задержать еще двоих хулиганов. Остальным удалось скрыться.

Поведение нарушителей вызвало подозрения в том, что они могут находиться под воздействием наркотических веществ. После проведения экспертизы были составлены протоколы по факту мелкого хулиганства. Двое из задержанных не достигли возраста 16 лет.

Если подозрения по поводу употребления наркотических веществ подтвердятся, то задержанных могут привлечь к ответственности за это.