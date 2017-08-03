В минувшую субботу в результате погони сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в пресс-центре Рижской муниципальной полиции (РМП), вечером 30 июля на пульт дежурного поступило сообщение от жителя микрорайона Плявниеки, который сообщал, что во вдоре припаркован автомобиль Honda, из которого слышна громкая музыка. Также заявитель предположил, что водитель может быть пьян и собирается сесть за руль.

К моменту прибытия полиции автомобиля уже не было во дворе. Машину стали искать по окрестности, через 25 минут Honda проехала мимо полицейского экипажа. Водитель проигнорировал требовании полицейских остановиться. Однако вскоре он был вынужден скинуть скорость, т.к. перед ним выезжала другая машина. В это время один из сотрудников РМП выпрыгнул из оперативного транспорта, добежал до Honda, открыл двери машины и выдернул ключ из замка зажигания.

Как отмечают в РМП, 37-летнего водителя передали для дальнейших следственных действий Госполиции. Нарушитель признался, что выпил около 200 граммов бренди. При проверке в его организме констатировали 1,63 алкоголя.

С учетом степени опьянения водителя ему грозит запрет на управление транспортным средством в течение 4 лет, а также крупный денежный штраф.