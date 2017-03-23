В среду, 22 марта, к работникам Рижской муниципальной полиции подошла женщина и указала на пьяную девушку, которая сидела на выставленном на улицу стуле и спала.

Девушка не смогла внятно ответить на вопросы полицейских, а ее внешний вид и поведение свидетельствовали о том, что она находится под воздействием наркотиков. На место вызвали "скорую". Медикам девушка призналась, что полчаса назад вколола в вену героин. Работники "скорой" осмотрели "пострадавшую" и приняли решение, что госпитализация не требуется.

В ходе проверки личных данных задержанной, оказалось, что девушка объявлена в розыск. Среди ее личных вещей, стражи порядка обнаружили использованный шприц, жгут и завернутое в фольгу вещество неизвестного происхождения.

22 летняя женщина вместе с вещами доставлена в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.