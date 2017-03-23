Девушка не смогла внятно ответить на вопросы полицейских, а ее внешний вид и поведение свидетельствовали о том, что она находится под воздействием наркотиков. На место вызвали "скорую". Медикам девушка призналась, что полчаса назад вколола в вену героин. Работники "скорой" осмотрели "пострадавшую" и приняли решение, что госпитализация не требуется.
В ходе проверки личных данных задержанной, оказалось, что девушка объявлена в розыск. Среди ее личных вещей, стражи порядка обнаружили использованный шприц, жгут и завернутое в фольгу вещество неизвестного происхождения.
22 летняя женщина вместе с вещами доставлена в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.