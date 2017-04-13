Во время работ в саду с лестницы упал и погиб 55-летний мужчина

Foto: AFI По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 12 апреля, в Цесисе, на ул. Пиебалгас произошел несчастный случай: мужчина 1962 г.р. находился на 5-метровой высоте, спиливая ветки дерева, и случайно упал с металлической лестницы. От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии. Обстоятельства происшествия выясняются.

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