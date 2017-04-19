В конце прошлой недели во время профилактического рейда в Латгалии были задержаны два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и при этом пытались избежать наказания, предложив "дорожникам" взятки.

По данным Латгальского регионального управления полиции, в волости Аудриню Резекненского края для проверки остановили автомобиль Ford, которым управлял мужчина 1972 г.р. Проверка показала в его организме 2,44 промилле. Чтобы избежать наказания, он предложил полицейским 200 евро, за что и был задержан.

Спустя несколько часов в Краславском крае (волость Скайстас) остановили VW, управляемый пьяным водителем 1964 г.р. У него в организме констатировали 2,04 промилле. У него также не оказалось водительских прав. Нарушитель пытался откупиться, предложив 10 евро.

По фактам обоих ЧП начаты уголовные процессы.