По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на прошлой неделе в Даугавпилсе были задержаны мужчины 1973 и 1984 г.р., подозреваемые в незаконном хранении огненестельного оружия и боеприпасов.

Как отмечают в пресс-центре ЛРУП, оружие нашли изъяли во время профилактического рейда по выявлению нелегального оборота акцизных товаров, наркотических веществ и оружия. Также полиция провела семь санкционированных обысков в рамках начатых ранее уголовных дел.

В квартире мужчины 1957 г.р. стражи порядка нашли и конфисковали автомат AK-74, револьвер, пять патронов, порох и приспособление для изготовления патронов.

В свою очередь во время обыска по месту жительства мужчины 1974 г.р. был найден пистолет "Макаров", четыре таблетки, возможно, содержащие наркотические вещества, а также документы на другое лицо.