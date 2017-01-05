Во время ссоры мужчина исполосовал подругу ножом: пострадавшая госпитализирована

Foto: AFP/Scanpix Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 4 января в Мадонском крае во время ссоры на почве совместного распития алкоголя пострадала 55-летняя женщина. Как отмечают в ВРУП, мужчина 1964 г.р. нанес своей спутнице жизни многочисленные ножевые ранения. Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.

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