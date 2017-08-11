Вечером 9 августа в Салацгривском крае произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей, в которой пострадали женщина и два ребенка, сообщает Госполиция.

В 17.15 на 57-м километре Таллинского шоссе женщина 1955 г.р., ехавшая на Renault Clio, проигнорировала знак "Уступи дорогу" и выехала на шоссе, столкнувшись с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1984 г.р., а также с Opel Zafira, за рулем которого была женщина 1991 г.р. В свою очередь Mercedes-Benz также столкнулся с Volkswagen Amarok.

В результате аварии травмы средней тяжести получили водитель Renault Clio и пассажиры — мальчик 2005 г.р. и девочка 2008 г.р., которых доставили в ближайшее медучреждение.