Вооруженный незнакомец ворвался в дом и угрожал хозяину квартиры

Foto: PantherMedia/Scanpix По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, поздним вечером 17 июля к 65-летнему жителю Гулбене в квартиру ворвался незнакомец, который стал размахивать ножом и угрожать его жизни. В полиции отмечают, что мужчины ранее не были знакомы. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, а полиции удалось вскоре задержать подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка.

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