Вор украл из гардероба рижского отеля шубу: полиция разыскивает подозреваемого

Foto: Policija Рижское региональное управление полиции (РРУП) разыскивает мужчину, изображенного на фотографии. Как отмечают в РРУП, 1 января камеры видеонаблюдения зафиксировали, как незнакомец похищает из гардероба одного из отелей в Вецриге норковую шубу. По данному факту начат уголовный процесс. Если вы опознали этого человека, просьба сообщать по телефонам: 67086218, 67086200, 110. Также можно писать на электронную почту: arnis.pless@riga.vp.gov.lv

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